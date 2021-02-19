Чемпионат мира по биатлону понемногу подходит к своему завершению. Украинка Дарья Блашко поделилась впечатлениями от выступления в одиночной смешанной эстафете.

18 февраля на Чемпионате мира по биатлону сборная Украины во второй раз оказалась в шаге от медали. На этот раз шведская биатлонистка Ханна Эберг снова победила в дуэли за "бронзу" украинскую представительницу. Очередной ее "жертвой" стала Дарья Блашко.

Больше о гонке Шведка Эберг снова украла у Украины медаль Чемпионата мира по биатлону, Франция в "золоте"

"Украденная" медаль

25-летняя украинка поделилась впечатлениями от гонки: "Эстафета была очень динамичной и быстрой. Вообще не было времени смотреть по сторонам. Сделала все, что смогла, жаль, что не смогла полностью чисто сработать на огневых рубежах. Тогда, возможно, был бы какой-то шанс еще побороться, но с дополнительным патроном трудно было что-то сделать".

Блашко поблагодарила всю команду за поддержку на протяжении всей эстафеты. Отметим, что на Чемпионате мира произошли коррективы. Первыми на старт выходят мужчины, а финишируют женщины.

Хотелось догнать Ханну Эберг, но она пока еще чуточку сильнее. На последнем круге я сделала все, что могла, ее было очень трудно догнать. Я не считаю, что она наш злой враг. Все молодцы, все тренируются и работают на результат, это – спорт, это – борьба,

– призналась украинская спортсменка.

Дарья Блашко бежала четвертой и проигрывала Эберг из Швеции три секунды. К сожалению, наша биатлонистки не смогла догнать шведку и принесла Украине почетное 4 место.

Ханна Эберг – страшный сон для украинской сборной

Шведская биатлонистка в первой гонке Чемпионата мира уже "украла" медаль из-под носа украинской команды. В смешанной эстафете Эберг выехала на последний круг вместе с украинкой Еленой Пидгрушной. До финиша биатлонистки шли нога в ногу, но на долю секунды представительница Швеции опередила лидера из Украины.

Интересно, что после финиша Елена призналась, что шведка вела себя нагло на дистанции. Ханна же опровергла такие слова капитана украинской сборной, заявив, что боролась в рамках правил.