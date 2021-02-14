Шведская биатлонистка Анна Эберг прокомментировала обвинения в нечестной борьбе в свой адрес со стороны украинки Елены Пидгрушной.

Инцидент произошел во время смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону в Поклюке. На последнем круге Эберг несколько раз меняла траекторию, вытесняя Пидгрушную с трассы.

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Таким образом, на финише смешанной эстафеты Пидгрушная проиграла Эберг 0,5 секунды. Шведская команда завоевала "бронзу", сборная Украины стала четвертой.

Это не очень сильно на меня повлияло. Я знаю, что не сделала ничего плохого. У нее действительно нет никаких доказательств того, что она говорит. Конечно, печально видеть такие комментарии от соперниц, потому что я не считаю себя виновной в неспортивном поведении,

– заявила Эберг.

Также она отметила, что ее команда всегда готовит тактику на последний круг контактных гонок. По ее словам, очень важно иметь план и его придерживаться.

"Я не согласна с Пидгрушной, но должна сказать спасибо ей, что протянула меня на моем втором круге в спринте", – подытожила шведка.



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