Швед может остаться в Бельгии, Мехелен выкупит контракт украинца в Селтика
Украинский полузащитник Марьян Швед может остаться в Бельгии. Мехелен хочет выкупить у шотландского Селтика контракт футболиста.
Источник:Daily Star
В Бельгии довольны Шведам
Марьян Швед выступает за Мехелен с конца июня 2021 года и успел отметиться несколькими важными голами в Бельгии. Нынешний клуб украинца планирует использовать опцию аренды и выкупить контракт бывшего игрока Карпат.
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- Соглашение Шведа с шотландским Селтиком рассчитано до конца июня 2023 года.
Вингер своей игрой впечатлил руководство бельгийского клуба, которое захотело подписать с футболистом полноценный контракт. Ранее главный тренер Мехелена Воутер Вранкен заявил, что клуб рассмотрит такое предложение. Перед этим тренер раскритиковал Шведа за блеклую работу в клубе. После таких слов в свою сторону Марьян полностью раскрылся на поле.
В арендном соглашении прописана функция выкупа игрока, но сумма трансфера составит 3 миллиона евро. Бельгийцы не готовы выложить такую сумму, поэтому попытаются уменьшить эту цифру.
- В этом сезоне Швед провел в футболке Мехелена 16 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
- Сам футболист искренне признался, что переход в Селтик стал ошибкой в его карьере. В то же время кроме шотландцев Марьяном интересовался Гент, который предлагал более привлекательные условия, но Швед выбрал Шотландию.
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