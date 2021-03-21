Украинский полузащитник Марьян Швед может остаться в Бельгии. Мехелен хочет выкупить у шотландского Селтика контракт футболиста.

В Бельгии довольны Шведам

Марьян Швед выступает за Мехелен с конца июня 2021 года и успел отметиться несколькими важными голами в Бельгии. Нынешний клуб украинца планирует использовать опцию аренды и выкупить контракт бывшего игрока Карпат.

Это нужно увидеть 12 игрок в составе Нивы: собака сорвал угловой Карпат в Виннице – курьезное видео

Соглашение Шведа с шотландским Селтиком рассчитано до конца июня 2023 года.

Вингер своей игрой впечатлил руководство бельгийского клуба, которое захотело подписать с футболистом полноценный контракт. Ранее главный тренер Мехелена Воутер Вранкен заявил, что клуб рассмотрит такое предложение. Перед этим тренер раскритиковал Шведа за блеклую работу в клубе. После таких слов в свою сторону Марьян полностью раскрылся на поле.

В арендном соглашении прописана функция выкупа игрока, но сумма трансфера составит 3 миллиона евро. Бельгийцы не готовы выложить такую ​​сумму, поэтому попытаются уменьшить эту цифру.

К слову. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Шведа в 1 миллион евро.