Полузащитник Марьян Швед прокомментировал свой трансфер из Карпат в Селтик. Футболист сожалеет, что сделал такой выбор и называет его неправильным.

Марьян Швед подписал контракт с Селтиком в 2018 году, но не сумел закрепиться в главной команде. Как признается сам полузащитник, он недоволен своим выбором.

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Откровенное признание Шведа

Одновременно с Селтиком у Марьяна было предложение от Гента. Бельгийцы предлагали игроку Карпат более выгодные условия контракта, чем давал шотландский клуб.

Оглядываясь назад, возможно, это был неправильный выбор. Если бы я знал то, что знаю сейчас, то выбрал бы бельгийскую лигу и подписался бы за Генк. Селтик? Я не хочу говорить о Селтике. Сейчас я в Мехелене, мне хорошо здесь. Посмотрим, что будет дальше,

– заявил Швед.

Марьян также поделился своим будущим в Мехелене, он не исключает, что останется в команде: "Хочу ли я остаться в Мехелене? Сейчас мне уже трудно ответить на этот вопрос. Я хотел бы быть здесь, хочу помочь клубу подниматься вверх в таблице, но пока слишком рано говорить о полноценном трансфере. Если клубы договорятся, то я определенно хочу поговорить с Мехеленом".

К слову. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Шведа в 650 тысяч евро. Контракт с Селтиком у игрока рассчитан до конца июня 2021 года. В этом сезоне за Мехелен Марьян провел 12 матчей, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Скромный клуб из Бельгии готов выкупить контракт украинского футболиста. Об этом заявил сам главный наставник Мехелена Воутер Вранкен, который раскритиковал Шведа за блеклую работу в клубе. После таких слов в свою сторону Марьян полностью раскрылся на поле. Сначала игрок отметился дублем и ассистом в матче против Васланд-Беверена (2:3).

А уже через несколько дней зафеерил в кубковом противостоянии с РВД Моленбеком. Украинец удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счет во встрече 2:0. Сам Швед взял всю вину на себя после провального старта в бельгийском клубе.