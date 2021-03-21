Львовские Карпаты 20 марта провели выездной матч против Нивы в 13 туре Второй лиги Украины. Во время поединка местный пес решил стать на минутку защитником хозяев.

Забавный момент во Второй лиге

Хозяева благодаря голу Артура Загорулько быстро размочили нули на табло. Гости из Львова бросились в атаку и на 16-й минуте матча заработали серию угловых.

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Олег Береза ​​уже был готов выполнять подачу, как местный пес решил внести свои коррективы в игру. Он подошел к мячу и начал его нюхать. Казалось, что пес хочет сам исполнить этот угловой или он решил помочь винницкой команде разрядить остроту у своих ворот.

Своими движениями боковой арбитр испугал пушистого, который быстро скрылся с места "преступления" за пределы поля. Однако свой вклад в игру он все же добавил. "Львовяне" неудачно исполнили угловой и не смогли прошить сетку ворот хозяев.

Еще до перерыва гости из Львова таки дважды отмечались в воротах соперников, которые смогли до отдыха сравнять счет на табло – 2:2 с боевой мировой ушли команды на перерыв.

Хозяева во втором тайме довели свое преимущество до нужного результата. Дубль оформил Загорулько, а точку во встрече поставил Ярослав Браславский. В итоге – 4:2 победа Нивы.

После победы винницкая Нива занимает 12 место с 9 очками в активе. Карпаты с 4 пунктами замыкают таблицы – 13 ступень.

Нива – Карпаты видеообзор (курьезный момент с 19:24)