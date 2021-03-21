12 игрок в составе Нивы: собака сорвал угловой Карпат в Виннице – курьезное видео
Львовские Карпаты 20 марта провели выездной матч против Нивы в 13 туре Второй лиги Украины. Во время поединка местный пес решил стать на минутку защитником хозяев.
Источник:24 канал
Забавный момент во Второй лиге
Хозяева благодаря голу Артура Загорулько быстро размочили нули на табло. Гости из Львова бросились в атаку и на 16-й минуте матча заработали серию угловых.
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Олег Береза уже был готов выполнять подачу, как местный пес решил внести свои коррективы в игру. Он подошел к мячу и начал его нюхать. Казалось, что пес хочет сам исполнить этот угловой или он решил помочь винницкой команде разрядить остроту у своих ворот.
Своими движениями боковой арбитр испугал пушистого, который быстро скрылся с места "преступления" за пределы поля. Однако свой вклад в игру он все же добавил. "Львовяне" неудачно исполнили угловой и не смогли прошить сетку ворот хозяев.
- Еще до перерыва гости из Львова таки дважды отмечались в воротах соперников, которые смогли до отдыха сравнять счет на табло – 2:2 с боевой мировой ушли команды на перерыв.
Хозяева во втором тайме довели свое преимущество до нужного результата. Дубль оформил Загорулько, а точку во встрече поставил Ярослав Браславский. В итоге – 4:2 победа Нивы.
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