Мехелен настроен выкупить у Селтика контракт Марьяна Шведа. Бельгийцы удивлены, как быстро изменилась работа украинца на поле, так и вне его после замечаний от тренера.

Источник: Daily Record

Главный наставник Мехелена Воутер Вранкен не надеялся увидеть такую игру Марьяна Шведа в последнем матче команды. По словам тренера, жесткая критика положительно повлияла на украинского футболиста.

К теме Фантастика от украинца: какую оценку за яркую игру получил Швед

Неожиданная смена Шведа

Если бы там не было, это сработало бы. Поведение Марьяна сейчас является образцовым на поле и вне его. Если он так будет играть в дальнейшем, то мы сможем удержать его после переговоров с Селтиком, это было бы замечательно. Когда Марьян впервые пришел сюда, он вел себя так, будто ему здесь не место. Швед изолировался и никогда не смеялся. Сейчас он общается со всеми и пользуется популярностью,

– сказал Вранкен.

Специалист признался, что команда сделает все возможное, чтобы украинский легионер остался в клубе. Добавим, что наставник критиковал украинца за его плохое поведение и отношение к работе. Он отмечал, что Швед не соблюдает дисциплину.

Интересно, что в последнем поединке команды игрок сборной Украины дважды отличился во владениях Ваасланд-Беверена и ассистировал партнеру по команде в первом взятии ворот соперника. Украинец вырвал важную победу для Мехелена в чемпионате Бельгии (2:3).

К слову. Швед перешел в Мехелен на правах аренды из Селтика. Марьян провел в футболке бельгийцев 10 матчей, в которых забил 3 гола и еще один раз отдал голевую передачу. Контракт футболиста с шотландским клубом рассчитан до конца июня 2021 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 650 тысяч евро.