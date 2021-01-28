Мехелен хочет выкупить Шведа: тренер поражен переменами украинца после сокрушительной критики
Мехелен настроен выкупить у Селтика контракт Марьяна Шведа. Бельгийцы удивлены, как быстро изменилась работа украинца на поле, так и вне его после замечаний от тренера.
Источник: Daily Record
Главный наставник Мехелена Воутер Вранкен не надеялся увидеть такую игру Марьяна Шведа в последнем матче команды. По словам тренера, жесткая критика положительно повлияла на украинского футболиста.
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Неожиданная смена Шведа
Если бы там не было, это сработало бы. Поведение Марьяна сейчас является образцовым на поле и вне его. Если он так будет играть в дальнейшем, то мы сможем удержать его после переговоров с Селтиком, это было бы замечательно. Когда Марьян впервые пришел сюда, он вел себя так, будто ему здесь не место. Швед изолировался и никогда не смеялся. Сейчас он общается со всеми и пользуется популярностью,
– сказал Вранкен.
Специалист признался, что команда сделает все возможное, чтобы украинский легионер остался в клубе. Добавим, что наставник критиковал украинца за его плохое поведение и отношение к работе. Он отмечал, что Швед не соблюдает дисциплину.
Интересно, что в последнем поединке команды игрок сборной Украины дважды отличился во владениях Ваасланд-Беверена и ассистировал партнеру по команде в первом взятии ворот соперника. Украинец вырвал важную победу для Мехелена в чемпионате Бельгии (2:3).
- После победы Мехелен с 32 очками идет 10-м. Для Шведа это появление стало 10-м в сезоне, за это время украинец трижды поражал ворота соперников и однажды ассистировал партнеру по команде. Как раз большинство из этого показателя Марьян продемонстрировал в последнем матче.
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