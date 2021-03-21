Український півзахисник Мар'ян Швед може залишитись у Бельгії. Мехелен хоче викупити у шотландського Селтіка контракт футболіста.

У Бельгії задоволені Шведом

Мар'ян Швед виступає за Мехелен із кінця червня 2021 року та встиг відзначитись декількома важливими голами у Бельгії. Нинішній клуб українця планує використати опцію оренди та викупити контракт колишнього гравця Карпат.

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Угода Шведа з шотландським Селтіком розрахована до кінця червня 2023 року.

Вінгер своєю грою вразив керівництво бельгійського клубу, яке захотіло підписати з футболістом повноцінний контракт. Раніше головний наставник Мехелена Воутер Вранкен заявив, що клуб розгляне таку пропозицію. Перед цим тренер розкритикував Шведа за бляклу роботу у клубі. Після таких слів у свою сторону Мар'ян повністю розкрився на полі.

В орендній угоді прописана функція викупу гравця, але сума трансферу складе 3 мільйони євро. Бельгійці не готові викласти таку суму, тому спробують зменшити цю цифру.

До слова. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Шведа у 1 мільйон євро.