Если фанаты Фенербахче скандировали "путин", то это безумие, – спортивный директор Штурма
Источник:Kleine Zeitung
Киевское "Динамо" сыграет с австрийским Штурмом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. В предыдущем матче "бело-синие" победили Фенербахче.
Шикер: Мы избежали настоящего котла
Ответный матч Фенербахче – Динамо запомнился не только яркой победой киевлян, но и позорным поведением болельщиков турецкого клуба, выкрикивавших имя президента россии.
Кстати Динамо сыграет со Штурмом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов: даты матчей
Спортивный директор Штурма Андреас Шикер объяснил, почему австрийскому клубу лучше сыграть с Динамо в третьем квалификационном раунде ЛЧ, чем с Фенербахче.
Мы избежали настоящего котла. Мне пришлось простоять 70 минут, иначе я бы не увидел матч Фенербахче – Динамо. Весь стадион кипел, это действительно грубо. Не знаю, как некоторые из наших игроков отреагировали бы на игру в такой атмосфере. Я даже не слышал скандирования имени Владимира Путина. Если это так, то это, конечно, безумие,
– сказал Шикер.
Детали скандального матча
- Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо победило турецкий Фенербахче. Первая встреча команд закончилась нулевой мировой, однако во втором противостоянии киевляне торжествовали со счетом 2:1.
- После первого пропущенного гола от Динамо в ответном матче фанаты Фенербахче начали выкрикивать имя владимира путина.
- Конечно, такое позорное поведение не останется без внимания. УЕФА уже открыла дисциплинарное расследование по данному инциденту.
- Пресс-служба турецкого клуба также отреагировала на выходку своих фанатов, там подчеркнули, что они осуждают поведение своих поклонников. Однако в официальном заявлении добавили, что "спорт должен быть вне политики".