Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо выпал один из самых тяжелых соперников – турецкий Фенербахче. Первый матч между командами закончился вничью 0:0. Эта игра состоялась в Польше, но была домашней для украинской команды. А в Стамбуле Динамо победило Фенербахче 2:1 в дополнительное время.

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Таким образом, именно Динамо вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Там соперником киевлян будет австрийский Штурм.

Первый матч между командами состоится 2 или 3 августа. Он будет номинально домашним для Динамо. Скорее всего, игра состоится в польском Лодзе, где и предыдущий матч киевлян против Фенербахче.

Ответный матч команды проведут 9 августа в австрийском Граце.

Если Динамо сможет пройти Штурм, то в плей-офф квалификации сыграет против победителя одной из пар: