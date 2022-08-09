Луческу определился с основой: стартовые составы на матч Штурм - Динамо

Киевский клуб готов к битве с австрийским соперником за право сыграть в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Рассказываем, какие игроки выйдут на матч с первых минут.

Сегодня Динамо проведет ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником подопечных Мирчи Луческу является вице-чемпион Австрии Штурм. Начало игры – в 21:30 по Киеву.

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Тем временем тренеры команд назвали стартовые составы на поединок в Граце. По сравнению с первой игрой Динамо сделало две замены. Вместо героя того матча Александра Караваева с первых минут выйдет Виктор Цыганков. Также в центре защиты Александр Сирота сменит Дениса Попова.

ДИНАМО : Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Шапаренко, Буяльский, Цыганков – Беседин.

: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Шапаренко, Буяльский, Цыганков – Беседин. ШТУРМ : Зибенгандль – Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте – Станкович, Хирлендер, Прасс, Хорват – Саркария, Хойлунд.

Прямая трансляция игры пройдет на каналах "2+2" и Setanta Sports. Текстовая трансляция будет доступна на сайте 24 канала. К слову, по мнению букмекеров, Динамо является явным фаворитом дуэли. На проход украинского клуба выставлен коэффициент 1,30, тогда как на успех Штурма – 3.55.

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