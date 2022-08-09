Сьогодні Динамо проведе матч-відповідь 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником підопічних Мірчі Луческу є віцечемпіон Австрії Штурм. Початок гри – о 21:30 за київським часом.
До теми Штурм – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Тим часом тренери команд назвали стартові склади на поєдинок в Граці. У порівнянні з першою грою Динамо зробило дві заміни. Замість героя того матчу Олександра Караваєва з перших хвилин вийде Віктор Циганков. Також в центрі захисту Олександр Сирота змінить Дениса Попова.
- ДИНАМО: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Шапаренко, Буяльський, Циганков – Бєсєдін.
- ШТУРМ: Зібенгандль – Газібегович, Аффенгрубер, Вютріх, Данте – Станкович, Гірлендер, Прасс, Хорват – Саркарія, Хойлунд.
Пряма трансляція гри відбудеться на каналах "2+2" та Setanta Sports. Текстова трансляція буде доступна на сайті 24 каналу. До слова, за думкою букмекерів, Динамо є явним фаворитом дуелі. На прохід українського клубу виставлений коефіцієнт 1,30, тоді як на успіх Штурма - 3.55.
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Що треба знати про Динамо в Лізі чемпіонів 2022/2023:
- Кияни почали свій шлях з другого кваліфікаційного раунду. Там підопічні Луческу здолали опір Фенербахче – 0:0 "вдома" та 2:1 в гостях.
- Перша гра третього кваліфікаційного раунду проти Штурма завершилась на користь віцечемпіона України (1:0). Єдиний гол записав на свій рахунок Олександр Караваєв.
- Переможець цієї дуелі вийде в раунд плей-офф, де зіграє з переможцем пари Бенфіка – Мідтьюлланд. Перша гра у Лісабоні завершилась розгромною перемогою португальців (4:1).
- До групового раунду Ліги чемпіонів пройде переможець дуелі Динамо/Штурм – Бенфіка/Мідтьюлланд. Нагадаємо, що в основній сітці турніру вже є донецький Шахтар.
- Якщо Динамо вилетить від Штурму або у раунді плей-офф, то продовжить свій єврошлях у груповому раунді Ліги Європи.