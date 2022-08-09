Сегодня Динамо проведет ответный матч в квалификации Лиги чемпионов против австрийского Штурма. Напомним, что неделю назад киевляне минимально одолели соперника благодаря голу Александра Караваева.

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Вечером станет известно, кто получит путевку в раунд плей-офф, а кто вылетит в групповой раунд Лиги Европы. В преддверии решающей битвы 24 канал решил проанализировать трансферную стоимость команд согласно данным портала Transfermarkt.

Ценник в пользу Динамо

Трансферная стоимость киевлян превышает соперника более чем в три раза. Портал оценивает игроков Динамо в 106,2 млн евро, в то время как стоимость футболистов Штурма – 34,3 млн евро.

Напомним, что во 2 квалификационном раунде по этому показателю уже Динамо было явным андердогом. Трансферная стоимость Фенербахче составляла 186,7 миллиона. Однако это не помешало подопечным Луческу остановить турок.

Самые дорогие игроки

Здесь также очевидно преимущество на стороне киевлян. Самый дорогой актив Динамо – Виктор Цыганков, которого Transfermarkt оценивает в 25 млн. евро. В свою очередь у Штурма наиболее дорогим игроком является форвард Расмус Хойлунд (4,5 млн).

Важно знать! Матч Штурм-Динамо пройдет 9 августа в австрийском городе Грац. Начало – в 21:30 по киевскому времени

Интересно, что шесть футболистов Динамо стоят дороже датчанина. Кроме Виктора Цыганкова это Илья Забарный (15 млн), Николай Шапаренко (10 млн), Георгий Бущан (9 млн), Виталий Буяльский (7 млн) и Сергей Сидорчук (5 млн).

Трансферы на вход

Нырнем в историю. Самая большая сумма, которую Динамо тратило когда-нибудь на одного игрока, была 11 миллионов евро. Речь о форварде ДР Конго Дьемерси Мбокане, пришедшем в 2013 году. Тем же летом были куплены Юнес Бельханда и Александар Драгович, которые стоили по 10 млн. рублей.

В свою очередь, рекордсменом Штурма является форвард Чарльз Омоа. Еще в 2000 году клуб из Граца заплатил за гонца 3,9 миллиона евро и до сих пор не тратил больше ни на кого. А вот вышеуказанный Расмус Хойлунд идет в этом списке только пятым. В прошлом году Штурм заплатил Копенгагену за него 1,8 миллиона.

Трансферы на выход

Обе команды больше ориентированы на продажу, поэтому цифры значительно выше. Рекордсменом Динамо в этом вопросе является Андрей Ярмоленко. В 2017 году киевляне продали Боруссии Дортмунд нынешнего капитана сборной Украины за 25 млн евро.

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Штурм же никого не продавал дороже 6,5 млн евро. Именно такую сумму австрийцы получили в прошлом году, когда продали в Дженоа центрфорварда Келвина Йебоа.