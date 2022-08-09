В матче Штурм – Динамо будет определяться команда, сыграющая в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для этого Динамо достаточно не проиграть сопернику на его поле – устроит как победа, так и ничья. Все потому, что в первом матче между командами, Динамо минимально победило Штурм. Все благодаря голу Александра Караваева.

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Матч Штурм – Динамо начнется в 21:30 по киевскому времени. В Украине этот матч будет транслировать Setanta Sports Украина. А также канал "2+2", но с задержкой в ​​15 минут.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Штурм – Динамо. Она будет доступна в этой новости. Здесь также будут опубликованы все голы матча.

Напомним, что если Динамо победит в этом матче, то в раунде плей-офф сыграет с победителем пары Бенфика – Мидтьюлланн. В первом матче "орлы" выиграли в Лиссабоне 4:1.

Если Динамо проиграет, то вылетит в группу Лиги Европы.