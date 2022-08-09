Сегодня Динамо проведет ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником подопечных Мирчи Луческу является вице-чемпион Австрии Штурм. Начало игры – в 21:30 по Киеву.
По теме Штурм – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Тем временем тренеры команд назвали стартовые составы на поединок в Граце. По сравнению с первой игрой Динамо сделало две замены. Вместо героя того матча Александра Караваева с первых минут выйдет Виктор Цыганков. Также в центре защиты Александр Сирота сменит Дениса Попова.
- ДИНАМО : Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Шапаренко, Буяльский, Цыганков – Беседин.
- ШТУРМ : Зибенгандль – Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте – Станкович, Хирлендер, Прасс, Хорват – Саркария, Хойлунд.
Прямая трансляция игры пройдет на каналах "2+2" и Setanta Sports. Текстовая трансляция будет доступна на сайте 24 канала. К слову, по мнению букмекеров, Динамо является явным фаворитом дуэли. На проход украинского клуба выставлен коэффициент 1,30, тогда как на успех Штурма – 3.55.
Читайте также Динамо дороже Штурма в три раза: анализ трансферной стоимости соперников по ЛЧ
Что нужно знать о Динамо в Лиге чемпионов 2022/2023:
- Киевляне начали свой путь со второго квалификационного раунда. Там подопечные Луческу одолели сопротивление Фенербахче – 0:0 "дома" и 2:1 в гостях.
- Первая игра третьего квалификационного раунда против Штурма завершилась в пользу вицечемпиона Украины (1:0). Единственный гол записал на свой счет Александр Караваев.
- Победитель этой дуэли выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с победителем пары Бенфика – Мидтьюлланд. Первая игра в Лиссабоне завершилась разгромной победой португальцев (4:1).
- В групповой раунд Лиги чемпионов пройдет победитель дуэли Динамо/Штурм – Бенфика/Митьюлланд. Напомним, что в основной сетке турнира уже есть донецкий "Шахтер".
- Если Динамо вылетит от Штурма или в раунде плей-офф, то продолжит свой европуть в групповом раунде Лиги Европы.