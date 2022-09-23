Божевільна боротьба за гравця Шахтаря
Представники англійських клубів стежили за талановитим футболістом Шахтаря Михайлом Мудриком. Олександр Петраков довірив вундеркінду "гірників" місце у стартовому складі. Мудрик відіграв 84 хвилини, виконав декілька сольних проходів, але не зміг допомогти Україні уникнути поразки.
До теми "Привіт, Ліверпуль": Севілья втрутилась у боротьбу за зірку Шахтаря
Відзначимо, що влітку ЗМІ активно сватали Михайла в АПЛ. Начебто Арсенал, Брентфорд та Евертон найбільше цікавились українським футболістом. Але пропозицію Евертона було відхилено, адже Шахтар хоче продати свого вихованця за шалені гроші. У пресі була інформація про космічні 50 мільйонів євро.
Навіть крах у грі проти Шотландії не зменшить інтерес скаутів до Мудрика. Адже лівий вінгер чудово виступає за "гірників" у Лізі чемпіонів. Михайло забиває вже у другому матчі поспіль. Своєю результивною грою Михайло зробив подвоїв свою трансферну вартість.
Також скаути з АПЛ стежили за грою захисника Миколи Матвієнка та вінгера Віктора Циганкова. Оборонець Шахтаря відіграв увесь поєдинок, а лідер Динамо з'явився на футбольному полі у другому таймі та був узагалі непомітним.
Відзначимо, що серед скаутів було помітно представників цілого ряду англійських клубів – Арсенала, Брайтона, Евертона, Лідса, Вест Хема, Челсі, Брентфорда, Ньюкасла та інших команда АПЛ.