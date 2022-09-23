Божевільна боротьба за гравця Шахтаря

Представники англійських клубів стежили за талановитим футболістом Шахтаря Михайлом Мудриком. Олександр Петраков довірив вундеркінду "гірників" місце у стартовому складі. Мудрик відіграв 84 хвилини, виконав декілька сольних проходів, але не зміг допомогти Україні уникнути поразки.

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Відзначимо, що влітку ЗМІ активно сватали Михайла в АПЛ. Начебто Арсенал, Брентфорд та Евертон найбільше цікавились українським футболістом. Але пропозицію Евертона було відхилено, адже Шахтар хоче продати свого вихованця за шалені гроші. У пресі була інформація про космічні 50 мільйонів євро.

Навіть крах у грі проти Шотландії не зменшить інтерес скаутів до Мудрика. Адже лівий вінгер чудово виступає за "гірників" у Лізі чемпіонів. Михайло забиває вже у другому матчі поспіль. Своєю результивною грою Михайло зробив подвоїв свою трансферну вартість.

До слова. Також Мудриком цікавляться іспанська Севілья та англійський Ліверпуль.

Також скаути з АПЛ стежили за грою захисника Миколи Матвієнка та вінгера Віктора Циганкова. Оборонець Шахтаря відіграв увесь поєдинок, а лідер Динамо з'явився на футбольному полі у другому таймі та був узагалі непомітним.

Відзначимо, що серед скаутів було помітно представників цілого ряду англійських клубів – Арсенала, Брайтона, Евертона, Лідса, Вест Хема, Челсі, Брентфорда, Ньюкасла та інших команда АПЛ.

Цікаво. Попереду у збірної України два матчі. 24 вересня "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Вірменії, а вже 27 вересня спробують "вдома" у Кракові взяти реванш у Шотландії. Усі троє зможуть допомогти команді Олександра Петракова.