Клуб Миколенко получил нового главного тренера, спасающего команду от вылета из АПЛ
Источник:официальный сайт Эвертона
Английский Эвертон получил нового главного тренера. Им стал 51-летний Шон Дайч.
"Ириски" заключили контракт с английским специалистом до конца июня 2025 года. На плечи бывшего тренера Бернли выпала сложная задача – сохранить Эвертона в АПЛ.
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Пришел, чтобы спасти от вылета
Новый клуб Шона Дайча идет в основах турнирной таблицы английского первенства – 19 место среди 20 клубов АПЛ. Эверон опережает только Саутгемптон, у которого тоже 15 очков, но уступающий "ирискам" по дополнительному показателю.
Дайчу нужно спасать ситуацию, которую с командой натворил Фрэнк Лэмпард.
Дебют Шона Дайча во главе Эвертона придется на домашний матч против лидера АПЛ-2022/2023 Арсенала. Поединок состоится 4 февраля. Это будет украинское дерби в Великобритании. Клуб Виталия Миколенко примет команду Александра Зинченко.
Новый тренер Эвертона: смотрите видео
Ранее в СМИ фигурировала информация, что Эвертон могут возглавить Дэвиде Анчелотти, сын тренера Реала и легенда МЮ Уэйн Руни. Также в списке претендентов есть уже нынешний наставник "ирисок".
На фоне увольнения Лэмпарда в прессе появились слухи о продаже английского клуба. Однако президент Эвертона опроверг эту информацию.
Что известно о новом главном тренере Эвертоне
- 51-летний специалист провел свою всю тренерскую карьеру в Англии. Начинал карьеру тренера в команде Уотфорд в возрасте до 18 лет.
- Спустя два года Дайч стал ассистентом главного тренера в основной команде "шершней". Спустя столько же времени сам возглавил Уотфорд.
- Во главе английского клуба пробыл один год и заключил сотрудничество с Бернли, которое тренировал в период с 30 октября 2012 по 15 апреля 2022 года. Целых 10 лет Шон Дайч отдал Бернли.
- С тех пор был без работы. Эвертон стал только третьим клубом в карьере Шона Дайча.