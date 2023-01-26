Фархад Мошири не только расставил все точки над "i", но и опроверг данную информацию. Эвертон не продается, хотя в СМИ фигурировала информация о минимуме полмиллиарда фунтов стерлингов, которые получит бизнесмен от продажи футбольного клуба.

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Мошири: Я говорил с топовыми инвесторами

Президент "ирисок" заверил, что имел переговоры с инвесторами, но здесь речь идет вообще не о продаже клуба. Мошири хочет снизить затраты на строительство нового стадиона для Эвертона.

Клуб не продается, но я говорил с топовыми инвесторами, действительно качественными, чтобы покрыть затраты на строительство нового стадиона. Я могу сделать это сам, но я хочу привлечь топовых спортивных инвесторов в Эвертон. Мы близки к сделке. Речь вообще не о продаже клуба. Это принесет больше опыта с точки зрения спонсорства и коммерческого развития. И многие инвесторы имеют необходимые знания,

– рассказал владелец английского клуба.

Любопытно! Арена под названием "Бремли-Мур Док", на строительство которой потратили 550 миллионов евро, должна стать новым домом Эвертона. "Гудисон Парк" же останется в прошлом.

Эвертон после 20 сыгранных матчей близок к вылету из АПЛ – 19 место среди 20 клубов. "Ириски" идут в зоне вылета, опережая в турнирной таблице только Саутгемптон, хотя у обоих аутсайдеров по 15 очков. Ближайший соперник клуба Николенко Борнмут, который идет 18-м, на два балла больше.

В предыдущем туре Эвертон проиграл на выезде Вест Хэму 2:0. После этого поединка Фрэнк Лэмпард был отправлен в отставку с тренерского кресла "ирисок".

Пока команда не получила нового главного тренера. Посматривают вариант по приглашению легенды МЮ Уэйна Руни.

К слову. В следующем туре 4 февраля команда украинца сыграет дома против лидера чемпионата Арсенала. Это будет украинская встреча Виталия Миколенко против Александра Зинченко, показывающего в футболке "канониров" фантастическую игру.