Дэвид Анчелотти, сын главного тренера мадридского Реала, попал в сферу интересов "ирисок". Итальянский специалист – план "Б" английского клуба.

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Спасательный круг "ирисок"

Эвертон готов пообщаться с Дэвидом Анчелотти, если им не удастся достичь соглашения с Марсело Бьелсой. Аргентинец уже прилетел в Лондон, чтобы обсудить свое возможное назначение в Эвертоне. Но вот руководству "ирисок" придется сильно постараться, чтобы уговорить Бьелсу стать главным тренером Эвертона, несмотря на то, что бывший тренер Лидса согласился на встречу.

А вот сын Карло Анчелотти Дэвид еще роль главного тренера в профессиональной команде не играл. Сейчас Анчелотти-младший служит помощником отца в Реал Мадриде. Карло же возглавлял Эвертон с 2019 по 2021 год. Старые связи с итальянцем могли и повлиять на заинтересованность англичан в сотрудничестве с Дэвиде.

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