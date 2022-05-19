Зустріч з легендою
18 травня Шевченко особисто зустрівся з президентом України Володимира Зеленського. Тепер колишній тренер збірної особисто завітав до вихованців ФК Локомотив.
Читайте також Він дуже багато зробив, – Шевченко назвав футболіста, який найбільше допомагає Україні
Цікаво, що для Шевченка цей стадіон має особливі спогади. Адже ще бувши дитиною, він тренувався саме там.
Шевченко завітав до вихованців Локомотиву / Фото з телеграм-каналу Укрзалізниці
Київський Локомотив поновив тренування й прихистив вихованців 30 спортивних закладів України – з Маріуполя, Херсона, Миколаєва та інших міст.
Шевченко завітав до ФК Локомотив / Фото з телеграм-каналу Укрзалізниці
Наразі на базі спортивного комплексу тренуються понад 200 дітей віком від 6 років, з них близько половини – з інших клубів.
Андрій Шевченко / Фото з телеграм-каналу Укрзалізниці
Жодна дитина, яка прагне займатися спортом, не залишиться поза увагою, адже ФК Локомотив допомагає продовжити тренування в інших спортивних клубах тим дітям, які вимушено покинули територію України. Наразі в такий спосіб уже поновили тренування за кордоном понад 20 дітей,
– йдеться в повідомленні.
Громадянська позиція Шевченка
- Український фахівець з перших днів повномасштабної російсько-української висловлює свою громадянську позицію.
- Колишній тренер національної команди неодноразово дав інтерв'ю відомим світовим ЗМІ.
- Також екснаставник збірної допомагає Україні фінансово. Він запустив ініціативу для підтримки України – Play Your Part for Ukraine.
- Мета якої зібрати кошти для допомоги дітям, жінкам і літнім людям, які тікають від війни.
- 12 травня Шевченко зіграє у благодійному матчі на підтримку України у складі збірної світу. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Сам футболіст зазначив, що "ніколи ще гра не була такою важливою".
- Також легендарний футболіст вийде на поле у благодійному поєдинку в Мілані. У матчі також зіграють інші зірки – Ліонель Мессі, Франческо Тотті, Андреа Пірло, Веслі Снейдер, Хав'єр Дзанетті, Філіппо Індзагі, Пауло Дібала та інші зірки.
- Шевченко став першим амбасадором UNITED 24.