Зустріч з легендою

18 травня Шевченко особисто зустрівся з президентом України Володимира Зеленського. Тепер колишній тренер збірної особисто завітав до вихованців ФК Локомотив.

Читайте також Він дуже багато зробив, – Шевченко назвав футболіста, який найбільше допомагає Україні

Цікаво, що для Шевченка цей стадіон має особливі спогади. Адже ще бувши дитиною, він тренувався саме там.



Шевченко завітав до вихованців Локомотиву / Фото з телеграм-каналу Укрзалізниці

Київський Локомотив поновив тренування й прихистив вихованців 30 спортивних закладів України – з Маріуполя, Херсона, Миколаєва та інших міст.



Шевченко завітав до ФК Локомотив / Фото з телеграм-каналу Укрзалізниці

Наразі на базі спортивного комплексу тренуються понад 200 дітей віком від 6 років, з них близько половини – з інших клубів.



Андрій Шевченко / Фото з телеграм-каналу Укрзалізниці

Жодна дитина, яка прагне займатися спортом, не залишиться поза увагою, адже ФК Локомотив допомагає продовжити тренування в інших спортивних клубах тим дітям, які вимушено покинули територію України. Наразі в такий спосіб уже поновили тренування за кордоном понад 20 дітей,

– йдеться в повідомленні.

Громадянська позиція Шевченка

Український фахівець з перших днів повномасштабної російсько-української висловлює свою громадянську позицію.

Колишній тренер національної команди неодноразово дав інтерв'ю відомим світовим ЗМІ.

Також екснаставник збірної допомагає Україні фінансово. Він запустив ініціативу для підтримки України – Play Your Part for Ukraine.

Мета якої зібрати кошти для допомоги дітям, жінкам і літнім людям, які тікають від війни.

12 травня Шевченко зіграє у благодійному матчі на підтримку України у складі збірної світу. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Сам футболіст зазначив, що "ніколи ще гра не була такою важливою".

Також легендарний футболіст вийде на поле у благодійному поєдинку в Мілані. У матчі також зіграють інші зірки – Ліонель Мессі, Франческо Тотті, Андреа Пірло, Веслі Снейдер, Хав'єр Дзанетті, Філіппо Індзагі, Пауло Дібала та інші зірки.

Шевченко став першим амбасадором UNITED 24.

До речі. UNITED 24 – це національний бренд України, який має об'єднувати міжнародних партнерів та благодійників, що хочуть допомогти нашій країні. Указ про створення такої платформи підписав Зеленський. Тепер на сайті бренду люди з усього світу можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти Росії.