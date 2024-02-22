Готового решения нет: Шевченко ответил владельцам клубов УПЛ относительно бронирования футболистов

Президент УАФ Андрей Шевченко провел встречу с представителями и владельцами клубов УПЛ. Во время общения были озвучены острые вопросы.

До сих пор остается нерешенным вопрос с бронированием футболистов, участвующих в чемпионате Украины. Часть клубов сумела получить от Минспорта нужный статус, а другие – нет.

Читайте также "УАФ с Шевченко должны найти решение": капитан Оболони прокомментировал ситуацию с повестками

Шевченко: На это нет ответа

Это ставит клубы в неравные условия. Поэтому острый вопрос отношений с ТЦК на встрече с Шевченко поднял президент Вереса Иван Надеин.

Однако Андрей Николаевич не пришел с готовым ответом на непростой вопрос. Бронирование футболистов на период чемпионата по-прежнему остается неурегулированным.

"Я могу тоже спросить: а что нам делать? На это нет ответа. Мы должны ждать развития ситуации и специального закона (который бы регулировал процедуру воинского учета для спортсменов и футболистов в частности).

Хотя консультации с Минмолодьспорта продолжаются регулярно", – ответил Шевченко.

Бронирование футболистов клубами УПЛ