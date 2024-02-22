Досі залишається нерозв'язаним питання з бронюванням футболістів, які беруть участь у чемпіонаті України. Частина клубів зуміла отримати від Мінспорту потрібний статус, а інші – ні.
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Шевченко: На це немає відповіді
Це ставить клуби у нерівні умови. Тож гостре питання відносин з ТЦК на зустрічі з Шевченком підняв президент Вереса Іван Надєїн.
Проте Андрій Миколайович не прийшов з готовою відповіддю на непросте питання. Бронювання футболістів на період чемпіонату досі залишається неврегульованим.
"Я можу теж запитати: а що нам робити? На це немає відповіді. Ми повинні чекати розвитку ситуації та спеціального закону (який би регулював процедуру військового обліку для спортсменів та футболістів зокрема).
Хоча консультації з Мінмолодьспорту тривають регулярно", – відповів Шевченко.
Бронювання футболістів клубами УПЛ
- Нагадаємо, що статус критично важливих підприємств від Мінспорту отримали донецький Шахтар та київське Динамо. Про наявність броні для своїх працівників також повідомляв футбольний клуб Оболонь.
- Над отриманням статусу критично важливих підприємств працюють три клуби: Дніпро-1, Зоря та Минай.
- Всі інші клуби УПЛ та нижчих ліг не мають бронювання для своїх футболістів.