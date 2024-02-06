Верховная Рада Украины на ближайшем пленарном заседании может рассмотреть закон о мобилизации. Согласно изменениям предусматривается снижение призывного возраста до 25 лет. Пока неизвестно, как новый закон повлияет на украинский футбол.

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Тем временем Министерство молодежи и спорта опубликовало обновленный приказ по киевскому Динамо. Согласно документу, столичный клуб признается критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Благодаря этому статусу военнообязанные работники Динамо не будут подлежать мобилизации. Отметим, что первый приказ был опубликован еще 20 мая прошлого года. Саму бронь дают на полгода.

Приказ Минспорта о признании Динамо критически важным / mms.gov.ua

Какие еще футбольные клубы Украины имеют бронь от мобилизации

Сейчас статус критически важных предприятий получили два украинских гранда: Динамо и Шахтер.

Футбольный клуб Оболонь сначала подтвердил наличие брони, но впоследствии директор "пивоваров" Александр Резниченко отметил, что это вопрос стоит проработать новому руководству УАФ.

Над получением статуса критически важных работают еще три клуба: Днепр-1, Заря, Минай.

К слову. Напомним, что весенняя часть сезона в УПЛ начнется 23 февраля. Официальный сайт Украинской Премьер-лиги утвердил график матчей 18-го тура.