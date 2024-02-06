Верховная Рада Украины на ближайшем пленарном заседании может рассмотреть закон о мобилизации. Согласно изменениям предусматривается снижение призывного возраста до 25 лет. Пока неизвестно, как новый закон повлияет на украинский футбол.
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Тем временем Министерство молодежи и спорта опубликовало обновленный приказ по киевскому Динамо. Согласно документу, столичный клуб признается критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Благодаря этому статусу военнообязанные работники Динамо не будут подлежать мобилизации. Отметим, что первый приказ был опубликован еще 20 мая прошлого года. Саму бронь дают на полгода.
Приказ Минспорта о признании Динамо критически важным / mms.gov.ua
Какие еще футбольные клубы Украины имеют бронь от мобилизации
- Сейчас статус критически важных предприятий получили два украинских гранда: Динамо и Шахтер.
- Футбольный клуб Оболонь сначала подтвердил наличие брони, но впоследствии директор "пивоваров" Александр Резниченко отметил, что это вопрос стоит проработать новому руководству УАФ.
- Над получением статуса критически важных работают еще три клуба: Днепр-1, Заря, Минай.