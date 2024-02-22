До сих пор остается нерешенным вопрос с бронированием футболистов, участвующих в чемпионате Украины. Часть клубов сумела получить от Минспорта нужный статус, а другие – нет.
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Шевченко: На это нет ответа
Это ставит клубы в неравные условия. Поэтому острый вопрос отношений с ТЦК на встрече с Шевченко поднял президент Вереса Иван Надеин.
Однако Андрей Николаевич не пришел с готовым ответом на непростой вопрос. Бронирование футболистов на период чемпионата по-прежнему остается неурегулированным.
"Я могу тоже спросить: а что нам делать? На это нет ответа. Мы должны ждать развития ситуации и специального закона (который бы регулировал процедуру воинского учета для спортсменов и футболистов в частности).
Хотя консультации с Минмолодьспорта продолжаются регулярно", – ответил Шевченко.
Бронирование футболистов клубами УПЛ
- Напомним, что статус критически важных предприятий от Минспорта получили донецкий Шахтер и киевское Динамо. О наличие брони для своих работников также сообщал футбольный клуб Оболонь.
- Над получением статуса критически важных предприятий работают три клуба: Днепр-1, Заря и Минай.
- Все остальные клубы УПЛ и низших лиг не имеют бронирования для своих футболистов.