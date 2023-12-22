На этой неделе футболисты киевской Оболони получили повестки от Территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщил журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По теме Общая мобилизация в 2024 году: кого в первую очередь могут призвать до 14 февраля

Игрокам Оболони не до курортов

По информации источника, в офис Оболони пришла групповая повестка на 25 человек.

"Сейчас главный курорт для украинских футболистов – это Буковель. Если вы поедете в Буковель, то будет трудно пройти от елки к елке, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже катаются на лыжах.

На самом деле это очень контрастирует с произошедшим на этой неделе с игроками Оболони. По нашей информации, в Оболонь поступила групповая повестка на 25 человек, кажется", - сообщил Спиваковский.

Отметим, что официальной реакции "пивоваров" пока не последовало. Не комментировали также событие в УАФ и УПЛ.

Напомним, что Оболонь завершила осеннюю часть чемпионата на 13 месте турнирной таблицы УПЛ. От спасительного 12-го места команду удаляет всего один балл.