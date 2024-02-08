Во время встречи в Париже Джанни Инфантино поздравил Андрея Шевченко с избранием президентом УАФ. Он отметил авторитет легендарного украинца и рассчитывает на воплощение совместных проектов.
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Инфантино живет в параллельном мире
Не обошлось без казуса со стороны высокопоставленного футбольного функционера из Цюриха. Инфантино назвал войну в Украине конфликтом, который изменил футбольный ландшафт. Назвать виновника этого "конфликта" президент УЕФА почему-то не захотел. Это и не удивительно, если вспомнить теплые отношения Инфантино с кремлевским диктатором еще со времен ЧМ-2018.
Андрей Шевченко был избран главой УАФ 25 января 2024 года, вступив на эту должность в своей стране в разгар конфликта, который изменил национальный футбольный ландшафт. Сборные Украины продолжают играть, хотя и в других странах, проводя домашние матчи, в частности, в Польше и Германии,
– сказал Инфантино.
Возможно Андрею Николаевичу стоило тоже было пригласить Инфантино в Украину, чтобы он воочию увидел "конфликт" и его последствия.
ФИФА системно подыгрывает России
- Напомним, что в октябре прошлого года ФИФА вместе с УЕФА синхронно вернули российские юношеские команды к международным соревнованиям. И хотя впоследствии европейский футбольный союз отменил это недоразумение, то ведомство Инфантино проигнорировало давление.
- Кроме того, ФИФА продолжает платить миллионы Российскому футбольному союзу. То, что эти деньги могут пойти на войну против Украины чиновников из Цюриха не беспокоит.
- Также ФИФА учитывает рейтинг страны-террористки, которая играет спарринги с лояльными к ней сборными. Таким образом они могут готовить почву для возвращения России в международные турниры.