Во время встречи в Париже Джанни Инфантино поздравил Андрея Шевченко с избранием президентом УАФ. Он отметил авторитет легендарного украинца и рассчитывает на воплощение совместных проектов.

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Инфантино живет в параллельном мире

Не обошлось без казуса со стороны высокопоставленного футбольного функционера из Цюриха. Инфантино назвал войну в Украине конфликтом, который изменил футбольный ландшафт. Назвать виновника этого "конфликта" президент УЕФА почему-то не захотел. Это и не удивительно, если вспомнить теплые отношения Инфантино с кремлевским диктатором еще со времен ЧМ-2018.

Андрей Шевченко был избран главой УАФ 25 января 2024 года, вступив на эту должность в своей стране в разгар конфликта, который изменил национальный футбольный ландшафт. Сборные Украины продолжают играть, хотя и в других странах, проводя домашние матчи, в частности, в Польше и Германии,

– сказал Инфантино.

Возможно Андрею Николаевичу стоило тоже было пригласить Инфантино в Украину, чтобы он воочию увидел "конфликт" и его последствия.

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