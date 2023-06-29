С началом полномасштабного вторжения России в Украину мировой футбол стал отгораживаться от страны-террористки. Сборную России и местные клубы выбросили из соревнований.

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Правда, при этом ФИФА продолжает идти на уступки террористам в отдельных областях. Организация не исключает Россию из своего состава, делает русский язык своим официальным и минимизирует поддержку украинскому футболу.

Теперь же главный футбольный орган мира пробил очередное дно. Как рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов российским СМИ, ФИФА продолжает выплачивать России деньги.

По его словам, выплаты поступают по программе FIFA Forward, целью которой является популяризация и развитие футбола по всему миру. Сейчас РФС уже получил 4,5 миллиона долларов по этому пути.

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Более того, в течение следующих трех лет ФИФА еще должен выплатить террористам 9,5 миллиона. Митрофанов признался, что эти средства Россия еще не потратила.

Зная зависимость местного спорта от власти, можно допустить, что эти средства от ФИФА будут направлены на войну против Украины и геноцид в чужой стране.