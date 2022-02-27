Шевченко: Остановите войну

Андрей Шевченко в одном из интервью рассказал, что его семья живет сейчас возле Киева. Экс-наставник сборной Украины делает все возможное, чтобы поддержать родную страну из Великобритании.

Интересно Вы – мои герои, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми, – Андрей Шевченко

Бывший тренер итальянской Дженоа вышел вместе с диаспорой и британцами на улицы, чтобы выразить поддержку Украине.

Ранее Шевченко отметил, что имеет разговоры с правительством Британии, чтобы максимально помочь Родине.

Обладатель "Золотого мяча" выложил фотографии с митинга. На спине футбольной легенды сине-желтый флаг. Он любезно делал фото с другими, которые держали в руках плакаты и флаги Украины.

Фото Шевченко прокомментировал коротко, но патриотично.

Остановите войну! Слава Украине!,

– написал Шевченко.



Шевченко на митингах в Лондоне / Фото из фейсбука наставника

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