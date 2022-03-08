По словам специалиста, происходящее на родине все еще кажется ему страшным сном.

К слову России больше никогда не будет в футбольном мире, – Андрей Шевченко

"Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и стариков, которые не могут уехать. Это похоже на страшный сон, кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной жизни, но я понимаю, что этого не произойдет. .. Такая реальность", – сказал Шевченко.

Рассказывая о том, что сейчас переживает Украина, футболист не смог сдержать свои эмоции и заплакал.

Шевченко активно помогает Украине

Андрей Николаевич тспользует максимум возможностей, чтобы мир услышал о вторжении России. В частности, он выходил на митинг в поддержку Украины в Лондоне.

Также перед матчем Кубка Италии между Миланом и Интером на огромном экране "Сан-Сиро" показали видеообращение Шевченко к итальянцам.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!