Шевченко сохранит с Дженоа прописку в Серии А: в Италии верят в силы украинца

Андрей Шевченко с поражения дебютировал во главе Дженоа. В Италии верят в то, что украинскому наставнику удастся вытащить "грифонов" со дна таблицы Серии А.

Все уверены в Шевченко

Андрей Шевченко принял команду в сложной ситуации. Дженоа очень плохо начала новый сезон и после 13 туров находится в зоне вылета.

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Новый тренерский штаб во главе с Шевченко пришел спасать "грифонов" от вылета из Серии А. В Италии уверены, что команде удастся сохранить прописку под руководством украинского наставника. Об этом рассказал скаут Серии А Алекс Великих.

Специалист анонсировал крупные финансовые затраты у Дженоа на трансферном рынке. Бывший тренер сборной Украины сможет приобрести футболистов под свою схему игры.

Скаут прогнозирует, что Дженоа выполнит задачу сохранения прописки еще за три – четыре тура до завершения чемпионата Италии.

В любом случае, над проектом Шевченко в Дженоа работает многие и верю, что этот проект украинского тренера в топ-чемпионате будет успешным, мы только в начале пути восхождения легенды Шевченко-тренера не меньшей величины, чем Шевченко-игрока,

– добавил Великих.

Шевченко приехал спасать Дженоа