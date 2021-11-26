Шевченко сохранит с Дженоа прописку в Серии А: в Италии верят в силы украинца
Источник:Meta-ratings
Андрей Шевченко с поражения дебютировал во главе Дженоа. В Италии верят в то, что украинскому наставнику удастся вытащить "грифонов" со дна таблицы Серии А.
Все уверены в Шевченко
Андрей Шевченко принял команду в сложной ситуации. Дженоа очень плохо начала новый сезон и после 13 туров находится в зоне вылета.
Стоит внимания Три преимущества Шевченко: совладелец Дженоа не отрицал приобретение клуба из Украины
Новый тренерский штаб во главе с Шевченко пришел спасать "грифонов" от вылета из Серии А. В Италии уверены, что команде удастся сохранить прописку под руководством украинского наставника. Об этом рассказал скаут Серии А Алекс Великих.
Специалист анонсировал крупные финансовые затраты у Дженоа на трансферном рынке. Бывший тренер сборной Украины сможет приобрести футболистов под свою схему игры.
Скаут прогнозирует, что Дженоа выполнит задачу сохранения прописки еще за три – четыре тура до завершения чемпионата Италии.
В любом случае, над проектом Шевченко в Дженоа работает многие и верю, что этот проект украинского тренера в топ-чемпионате будет успешным, мы только в начале пути восхождения легенды Шевченко-тренера не меньшей величины, чем Шевченко-игрока,
– добавил Великих.
Шевченко приехал спасать Дженоа
- 7 ноября Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа. Украинский тренер подписал соглашение до конца июня 2024 года.
- Сложный период ждет украинца. Дженоа идет 18-й среди 20 клубов в таблице Серии А. В активе команды лишь 9 очков.
- Наставник уже дебютировал на тренерском мостике "грифонов". Однако сделал это с домашнего поражения от Ромы (0:2).
- Украинец заявил, если команде удастся сохранить прописку в Серии А, это будет огромное достижение. Шевченко сравнил такую цель с финалом Лиги чемпионов.
- Следующий матч Дженоа сыграет на выезде против Удинезе (28 ноября).