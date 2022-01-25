Еще недавно вариант с тем, что Шевченко возглавит сборную Польши, выглядел не слишком убедительным. Едва ли не главная причина – финансовые требования, которые перед польским футбольным союзом ставил Шевченко. Не в его пользу был и провальный этап в Дженоа, где за 11 матчей лишь одна победа. Да и в сборной Украины он не сразу начал демонстрировать результат, провалив отбор на ЧМ-2018, и не слишком удачно стартовал в отборе на ЧМ-2022.

Но уже 31 января сборная Польши должна получить нового наставника, после того как команду неожиданно покинул португалец Паулу Соуза. Это пообещал президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша. И именно Шевченко – едва ли не главный претендент.

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Как удалось договориться с Шевченко

В польском футбольном союзе не намеревались платить Шевченко ту сумму, которую он озвучил. Речь шла о 2,5 миллионах евро за год. И все же стороны пришли к компромиссу.

По одной из версий, Шевченко часть этой суммы получит в качестве бонуса, если сумеет вывести сборную Польши на чемпионат мира 2022 года. Но для этого ему надо будет 24 марта в отборе обыграть Россию на выезде. А после этого 29 марта – победителя пары Швеция – Чехия.

По еще одной версии, часть суммы будет оплачивать Польский футбольный союз, еще часть – спонсоры. Среди них компания, которая связана с польским правительством.

А как же Дженоа?

По данным журналистов, Шевченко официально не уволили из Дженоа. А лишь отстранили от тренерской работы. Поэтому он и дальше получает зарплату в итальянском клубе. Сделали это для того, чтобы не платить бешеную сумму отступных, которая была предусмотрена за досрочное расторжение соглашения. Речь идет о 10 миллионах евро.

При этом зарплата Шевченко в Дженоа – 2,3 миллиона евро в год. Поэтому он до сих пор продолжает получать зарплату.

Следовательно, если Польский футбольный союз хочет видеть Шевченко главным тренером команды, то там должны заплатить отступные за расторжение соглашения.

Конкуренты

И все же у Шевченко и дальше остаются конкуренты в борьбе за эту должность. Еще перед украинцем на эту должность претендовал Адам Навалка. Но его кандидатура не слишком устраивает Цезария Кулешу. Также есть Ян Урбан, который сейчас тренирует Гурник.

А что говорят букмекеры?

Букмекерские компании достаточно детально отслеживают ситуацию с возможностью назначения Шевченко главным тренером сборной Польши. Для примера, Favbet оценил вероятность назначения Шевченко тренером сборной Польши после Паулу Соузы коэффициентом 1,25.

Станет ли Шевченко наставником "Кадры" узнаем уже 31 января. Цезарий Кулеша пообещал это сделать на "Национальном стадионе" в Варшаве.