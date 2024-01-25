Шевченко назвал страну, с которой будет брать пример на новой должности главы УАФ

В четверг, 25 января, в Доме футбола состоялся внеочередной Конгресс УАФ. На нем футбольные функционеры выбирали нового руководителя организации.

Единственным кандидатом на должность был Андрей Шевченко. Его кандидатуру поддержали 93 из 94 коллективных членов ассоциации (1 воздержался), поэтому у украинского футбола появился новый руководитель, пишет 24 Канал.

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Вызовы Шевченка на новой должности

Новоиспеченный глава УАФ выступил на внеочередном отчетно-выборном Конгрессе организации. Шевченко рассказал о вызовах, которые стоят перед ним на новой работе и роль войны в этом занимает первое место.

"Наша задача усложняется – быть конкурентными и отстаивать интересы Украины. Ассоциации в таких странах, как Великобритания, Испания, Италия, Германия имеют два фокуса. Первое – выигрывать турниры. Второе – использовать футбол для решения социальных проблем и вызовов. Если мы хотим развиваться, как они, то нам нужно закрыть базовые проблемы, решить базовые вопросы.

Мы живем в самое сложное время в истории Украины, когда решается не только будущее футбола, но и всей страны. Главная задача – понять, как футболу не только выживать, но и развиваться. Война прямо влияет на футбол, мы имеем стагнацию. Низкий уровень чемпионата, невозможность приглашать мощных иностранных футболистов, усложненные международные перспективы, отток талантливых детей", – сказал Шевченко.

Несмотря на это, Андрей Николаевич заявил, что у него есть план. В его реализации ему поможет бывший партнер по Милану и легенда хорватского футбола:

Я хочу сказать, что есть страна с успешным преодолением такого вызова – это Хорватия, которая столкнулась с массовым выездом детей в 90-х, когда у них началась война. Могу сказать, что я разговаривал со своим другом Звонимиром Бобаном, который имел отношение к созданию этой программы. И он готов нам помогать.

Отметим, что вместе с Бобаном новый глава УАФ играл в течение двух своих первых сезонов в Италии, после чего хорват перешел в испанскую Сельту.

. После избрания на новую должность Андрей Шевченко стал шестым президентом в истории УАФ. Он сменил на ней Андрея Павелка, который возглавлял ассоциацию с 2015 года, а сейчас находится в СИЗО.