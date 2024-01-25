Єдиним кандидатом на посаду був Андрій Шевченко. Його кандидатуру підтримали 93 із 94 колективних членів асоціації (1 утримався), тож в українського футболу з'явився новий керівник, пише 24 Канал.

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Виклики Шевченка на новій посаді

Новоспечений очільник УАФ виступив на позачерговому звітно-виборчому Конгресі організації. Шевченко розповів про виклики, які стоять перед ним на новій роботі й роль війни в цьому займає перше місце.

"Наше завдання ускладнюється – бути конкурентними та відстоювати інтереси України. Асоціації в таких країнах, як Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина мають два фокуси. Перше – вигравати турніри. Друге – використовувати футбол для розв'язання соціальних проблем та викликів. Якщо ми хочемо розвиватися, як вони, то нам потрібно закрити базові проблеми, вирішити базові питання.

Ми живемо у найскладніший час в історії України, коли вирішується не тільки майбутнє футболу, а й всієї країни. Головне завдання – зрозуміти, як футболу не тільки виживати, а й розвиватися. Війна прямо впливає на футбол, ми маємо стагнацію. Низький рівень чемпіонату, неможливість запрошувати потужних іноземних футболістів, ускладнені міжнародні перспективи, відтік талановитих дітей", – сказав Шевченко.

Попри це, Андрій Миколайович заявив, що в нього є план. У його реалізації йому допоможе колишній партнер по Мілану та легенда хорватського футболу:

Я хочу сказати, що є країна з успішним подоланням такого виклику – це Хорватія, яка зіткнулася з масовим виїздом дітей у 90-х, коли у них почалася війна. Можу сказати, що я розмовляв зі своїм другом Звонимиром Бобаном, який мав відношення до створення цієї програми. І він готовий нам допомагати.

Зазначимо, що разом із Бобаном новий очільник УАФ грав протягом двох своїх перших сезонів у Італії, після чого хорват перейшов до іспанської Сельти.

Важливо. Після обрання на нову посаду Андрій Шевченко став шостим президентом в історії УАФ. Він змінив на ній Андрія Павелка, який очолював асоціацію з 2015 року, а зараз знаходиться у СІЗО.