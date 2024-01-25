Сначала Андрей Николаевич представил свою программу, в которой указал на проблемы УАФ и предоставил варианты их решения. После чего 93 делегата ассоциации проголосовали "за" кандидатуру Шевченко, передает 24 Канал.
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Новая команда Шевченко в УАФ
Впоследствии стало известно, кто будет помогать легенде футбола на новой руководящей для него должности.
Первым вице-президентом стал Павел Бойчук – юрист и адвокат Шевченко.
Вторыми вице-президентами стали главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко.
Членами Исполкома стали:
- Александр Зинченко
- Сергей Владыко
- Александр Каденко
- Евгений Дикий
- Николай Павлов
- Екатерина Монзуль
- Андрей Полтавец
- Артем Стоянов