Потеря трех очков

Уже на 5-й минуте матча Соучек вывел Вест Хэм вперед в счете. Минимальное преимущество хозяев продержалось почти до конца поединка.

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На 89-й минуте Мопе сравнял цифры на табло. Нил стал адресатом передачи от Лемпти с фланга и в падении через себя огорчил голкипера "молотобойцев". Отметим, что нападающий спиной находился возле ворот хозяев. Голкипер даже не успел среагировать на такой удар.

Вест Хэм потерял домашнюю победу над Брайтоном – 1:1.

Украинец Андрей Ярмоленко наблюдал за игрой Вест Хэма со скамейки запасных.

Вест Хэм после мировой с 24 очками занимает 4 место в АПЛ. До третьей позиции, которую занимает Ливерпуль, отставание в семь пунктов.

Брайтон идет седьмым, имея в своем активе 19 баллов.

Вест Хэм – Брайтон видеообзор матча (гол Мопе с 2:45)