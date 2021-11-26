Как утверждает журналист Николо Скира, переговоры о возможном трансфере уже начались.

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Контракт вингера с молотобойцами истекает летом, поэтому они не будут просить за него много. К тому же он не является важным игроком в системе Дэвида Мойеса.

Обратите внимание! Дженоа пока не имеет слотов для игроков без паспорта Евросоюза. Клуб готов освободить его под Ярмоленко, если будет решено его подписать.

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