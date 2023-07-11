К сожалению, в полуфинале Украина была разбита Испанией 5:1. Хотя "сине-желтые" первыми открыли счет благодаря Артему Бондаренко, но затем получили в свои ворота 5 мячей. На групповом раунде эти сборные расписали мировую боевую 2:2. Но стадия 1/2 финала Евро-2023 для нашей "молодежки" является безумным результатом.

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Оценка от обладателя "Золотого мяча"

Выступление "молодежки" на Евро-2023 оценило бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Обладатель "Золотого мяча" отметил игру украинцев под руководством Руслана Ротаня. Также он заявил, что в последние годы наша "молодежка" воспитывает хороших футболистов для первой национальной команды Украины.

То, что сделали игроки молодежной сборной – это невероятное достижение. Украина всегда давала большие таланты. Возможно, не каждый год, но раз в несколько лет у нас появляется молодой игрок, который может подняться в национальную сборную. Надо строить эту базу. То, что молодежная сборная сделала на этом турнире, дает нам и следующему поколению надежду на будущее,

– сказал Шевченко.

Следует отметить, что подопечным Реброва удалось выбить одного из фаворитов Евро-2023 Францию. А два футболиста "сине-желтых" Георгий Судаков и Артем Бондаренко попали в символическую сборную турнира по версии SofaScored.

Все результаты матчей сборной Украины U-21 на Евро-2023:

Украина – Хорватия 2:0

Румыния – Украина 0:1

Испания – Украина 2:2

Франция – Украина 1:3

Испания – Украина 5:1

К слову. Победителем Евро-2023 стала Англия, которая в финале минимально обыграла Испанию 1:0.

Недавно Шевченко сватали в сборную Боснии и Герцеговины, где он мог бы восстановить тренерскую карьеру, пока стоящую на паузе. Андрей Николаевич сосредоточен на войне в Украине и помощи родной стране.

Однако боснийцы сами опровергли эту информацию. Шевченко в этой европейской сборной не будет.