Украинская легенда футбола Андрей Шевченко претендует на должность главного тренера сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил журналист Лоренцо Лепоре.

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Сейчас между Шевченко и боснийской федерацией футбола идут переговоры по условиям контракта. В квалификации к Евро-2024 Босния и Герцеговина почти упустила шансы выйти в основную сетку турнира, где идет на четвертом месте в группе, набрав 3 очка после 4 матчей.



Таблица квалификационной группы Боснии и Герцеговины к Евро-2024 / скриншот с флешскора

Напомним, что осенью 2022 года Босния и Герцеговина согласилась провести футбольный матч с Россией в Санкт-Петербурге. Однако тогда лидеры сборной осудили такое решение должностных лиц федерации и отказались участвовать в матче. Также свое слово сказали боснийские фанаты, которые обещали бойкотировать матч, в случае его проведения После того, как федерация поняла, что деньги не стоят такого хейта и репутационных рисков, матч был отменен.

Отметим. Ранее Шевченко возглавлял сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020, а также итальянский клуб Дженоа, где работал 2 месяца