На жаль, у півфіналі Україна була розбита Іспанією 5:1. Хоча "синьо-жовті" першими відкрили рахунок завдяки Артему Бондаренку, але потім отримали у свої ворота аж 5 м'ячів. На груповому раунді ці збірні розписали бойову мирову 2:2. Але стадія 1/2 фіналу Євро-2023 для нашої "молодіжки" є шаленим результатом.

Цікаво Боснійці пролили світло на появу Шевченка у збірній, яка була близька до матчу проти Росії

Оцінка від володаря "Золотого м'яча"

Виступ "молодіжки" на Євро-2023 оцінив колишній наставник збірної України Андрій Шевченко. Володар "Золотого м'яча" відзначив гру українців під керівництвом Руслана Ротаня. Також він заявив, що останніми роками наша "молодіжка" виховує гарних футболістів для першої національної команди України.

Те, що зробили гравці молодіжної збірної – це неймовірне досягнення. Україна завжди давала великі таланти. Можливо, не щороку, але раз на кілька років у нас з’являється молодий гравець, який може піднятися до національної збірної. Потрібно будувати цю базу. Те, що молодіжна збірна зробила на цьому турнірі, дає нам і наступному поколінню надію на майбутнє,

– сказав Шевченко.

Слід відзначити, що підопічним Реброва вдалось вибити одного з фаворитів Євро-2023 Францію. А двоє футболістів "синьо-жовтих" Георгій Судаков та Артем Бондаренко потрапили у символічну збірну турніру за версією SofaScored.

Усі результати матчів збірної України U-21 на Євро-2023:

Україна – Хорватія 2:0

Румунія – Україна 0:1

Іспанія – Україна 2:2

Франція – Україна 1:3

Іспанія – Україна 5:1

До слова. Переможцем Євро-2023 стала Англія, яка у фіналі мінімально обіграла Іспанію 1:0.

Нещодавно Шевченка сватали у збірну Боснії і Герцеговини, де він міг би відновити тренерську кар'єру, яка поки стоїть на паузі. Наразі Андрій Миколайович зосереджений на війні в Україні та допомозі рідній країні.

Однак боснійці самі спростували цю інформацію. Шевченка у цій європейській збірній не буде.