В знак протеста Звонимир Бобан объявил о своей отставке с должности руководителя футбольного департамента в УЕФА. Бронзовый призер чемпионата мира-1998 не захотел участвовать в интригах Чеферина.

Читайте также Шевченко назвал страну, которой будет подражать на новой должности главы УАФ

Чеферин копирует Путина

Президент УЕФА настаивает на внесении изменений в устав, чтобы избраться на четвертый срок. Это позволит Чеферину остаться на посту до 2031 года. Это очень напоминает поступки российского диктатора Путина, который переписал Конституцию, чтобы оставаться на посту пожизненно.

"Я разговаривал с президентом УЕФА о проблеме, которая возникла во время последнего заседания исполкома УЕФА в Гамбурге. Это предложение внести поправки в устав УЕФА, чтобы позволить Чеферину выдвинуть свою кандидатуру на следующем конгрессе 8 февраля в Париже.

После того, как я выразил большую обеспокоенность и полное несогласие с методом и самим предложением, президент Чеферин ответил, что для него нет никакой юридической и морально-этической проблемы и что он будет поддерживать эту, по моему мнению, губительную идею", – сказал Бобан.

Бобан напомнил, что в 2017 году команда Чеферина провела реформу, чтобы обезопасить УЕФА от коррумпированности. Основными двумя пунктами реформы были то, что ни президент, ни члены Исполнительного совета не могут баллотироваться на должность более трех раз (12 лет), а для всех членов Исполнительного совета было введено возрастное ограничение в 70 лет. Это было эпохальное событие для европейского футбола. Однако впоследствии Чеферин решил отказаться от собственных реформ.

Напомним, что Андрей Шевченко и Звонимир Бобан вместе играли в итальянском Милане в течение двух сезонов. Звездных футболистов объединяют товарищеские отношения. Не зря новый президент УАФ анонсировал изменения в украинском футболе по примеру Хорватии. Бывший одноклубник Андрея Николаевича будет помогать с реализацией проекта реформ.