Шевченко поздравил Милан с выходом в 1/4 ЛЧ: украинец нашел недостаток в игре против Тоттенхэма

Милан стал одним из пока четырех четвертьфиналистов Лиги чемпионов. "Россонери" по итогам двух матчей одолели Тоттенхэм.

Первая встреча между этими клубами закончилась минимальной победой Милана благодаря голу Брахима Диас. Ответный матч в Лондоне голов нам не принес. Финальный свисток зафиксировал мировую 0:0.

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Матч в столице Великобритании посетили звездные гости и легенды Милана – Массимо Амброзини, Алессандро Неста и Андрей Шевченко. Они вместе пообедали в одном из местных ресторанов и отправились на стадион.

Милан порадовал их выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Шевченко: Я очень рад команде

После поединка Андрей Шевченко поздравил россонери с успешным выступлением в 1/8 финала ЛЧ. Украинский наставник назвал, чего не хватило этому поединку в Лондоне.

Мои поздравления Милану. Это отличный результат. Я очень рад команде. Не хватило только забитого мяча,

– сказал Шевченко.

Напомним, что Шевченко в свое время дважды выступал за итальянский гранд. В 1999 году Андрей Николаевич подписал контракт с Миланом, а через семь лет направился играть в Челси, подписав полноценный контракт.

Через два года снова вернулся в Италию, но уже на правах аренды, продолжавшейся с августа 2008-го по конец июня 2009-го.

Вместе с Миланом завоевал 5 кубков.

. После первой порции матчей определились четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов. Кроме Челси, ими стали Бавария, Бенфика и Челси.