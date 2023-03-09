Первая встреча между этими клубами закончилась минимальной победой Милана благодаря голу Брахима Диас. Ответный матч в Лондоне голов нам не принес. Финальный свисток зафиксировал мировую 0:0.

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Матч в столице Великобритании посетили звездные гости и легенды Милана – Массимо Амброзини, Алессандро Неста и Андрей Шевченко. Они вместе пообедали в одном из местных ресторанов и отправились на стадион.

Милан порадовал их выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Шевченко: Я очень рад команде

После поединка Андрей Шевченко поздравил россонери с успешным выступлением в 1/8 финала ЛЧ. Украинский наставник назвал, чего не хватило этому поединку в Лондоне.

Мои поздравления Милану. Это отличный результат. Я очень рад команде. Не хватило только забитого мяча,

– сказал Шевченко.

Напомним, что Шевченко в свое время дважды выступал за итальянский гранд. В 1999 году Андрей Николаевич подписал контракт с Миланом, а через семь лет направился играть в Челси, подписав полноценный контракт.

Через два года снова вернулся в Италию, но уже на правах аренды, продолжавшейся с августа 2008-го по конец июня 2009-го.

Вместе с Миланом завоевал 5 кубков.

К слову. После первой порции матчей определились четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов. Кроме Челси, ими стали Бавария, Бенфика и Челси.