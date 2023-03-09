Перша зустріч між цими клубами закінчилась мінімальною перемогою Мілана завдяки голу Брахіма Діаса. Матч-відповідь у Лондоні голів нам не приніс. Фінальний свисток зафіксував мирову 0:0.

Детальніше про гру Нуль голів та "м'ясорубка" на полі: Мілан на очах Шеви випхав Тоттенхем із Ліги чемпіонів

Матч у столиці Великої Британії відвідали зіркові гості та легенди Мілана – Массімо Амброзіні, Алессандро Неста та Андрій Шевченко. Вони разом пообідали в одному з місцевих ресторанів та відправились до стадіону.

Мілан потішив їх виходом у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Шевченко: Я дуже радий за команду

Після поєдинку Андрій Шевченко привітав россонері" з успішним виступом в 1/8 фіналу ЛЧ. Український наставник назвав, чого забракло цьому поєдинку у Лондоні.

Мої вітання Мілану. Це чудовий результат. Я дуже радий за команду. Не вистачило лише забитого м'яча,

– сказав Шевченко.

Нагадаємо, що Шевченко свого часу двічі виступав за італійський гранд. У 1999 році Андрій Миколайович підписав контракт із Міланом, а через сім років попрямував грати до Челсі, підписавши повноцінний контракт.

Через два роки знову повернувся в Італію, але вже на правах оренди, яка тривала з серпня 2008-го по кінець червня 2009-го років.

Разом із Міланом здобув 5 кубків.

До слова. Після першої порції матчів визначились чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Окрім Челсі, ними стали Баварія, Бенфіка та Челсі.