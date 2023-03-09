Тоттенхэм – Милан 0:0 (суммарно 0:1)

Ответный матч в Лондоне начался с 10-минутной задержкой. Все из-за того, что автобусы команд не успели своевременно добраться до стадиона "Тоттенхэм Готспур Стедиум", пишет 24 канал.

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Тренеры обошлись без неожиданно, выпустив со старта сильнейшие составы.

Напомним, что первая встреча 1/8 финала ЛЧ в Италии между этими клубами закончилась минимальной победой Милана благодаря голу Брахима Диас. Поэтому "шпорам" нужно было делать камбэк на глазах родных болельщиков.

С первых секунд мяч под контроль пытался взять Милан. Тоттенхэм всей командой расположился на своей части поля. Хозяевам удалось выдержать стартовое давление и перейти на часть поля соперника. Футболисты Тоттенхэма искали передачу своего лидера Гарри Кейна.

Первая опасная атака "шпор" была лишь на 11-й минуте, когда удар Эмерсона был заблокирован защитником "россонери".

Милан в три передачи продвинулся в штрафную Тоттенхэма, но прострел Фернандеса тоже был заблокирован.

Очень скупой тайм на моменты

Очень остроумно разыграли штрафной Милан, закончившийся ударом на дальний угол от Мессиаса.

Игра продолжалась на встречных курсах и с грубой борьбой. Но без острых эпизодов у ворот обоих голкиперов.

Мяч после прострела Кейна и рикошета от ноги соперника чуть не залетел в ворота Милана. "Шпоры" были вынуждены довольствоваться только угловым.

Первый тайм отличился борьбой в центре поля. Потому команды ушли на перерыв за нулей на табло в Лондоне.

Тайм борьбы и безголевых моментов

Вторая часть матча началась с атак от Тоттенхэма. Милан ответил ударом Диаса после двух рикошетов, но в момент выстрел заблокировали защитники английского клуба.

До 60-й минуты команды обменялись опасными штрафными. Однако ни один из них не привел в гол.

Очень остро было у ворот "шпор". Милан делал поблизости и в штрафной соперника все, что только хотел. Все кончилось ударом в руки голкипера Форстера.

Ужасное изъятие! На 77-й минуте Ромеро очень грубо сыграл против Фернандеса. Он словно косой срезал соперника на газон. Тот громко кричал от боли вне поля. Судья показал нарушителю желтую карточку, ставшую для него второй в этом поединке. Тоттенхэм, которому нужно было спасать ситуацию, еще доигрывал поединок в меньшинстве.

Санчес оказался на газоне в штрафной Милана. Футболисты Тоттенхэма сигнализировали арбитру о фол, но тот указал продолжать поединок. Итальянцы же выбежали в стремительную контратаку, которая, к сожалению, для фанатов "россонери" не закончилась голом.

Тоттенхэм выглядел очень бледно в матче-ответе, поэтому Милану нужно было лишь надежно сыграть в защите, что он и сделал.

Убийственные моменты упустили команды уже в компенсированное к матчу время. Сначала голкипер "Россонери" парировал удар Кейна. Вратарь "шпор" тоже был на месте после стремительной контратаки соперника.

Финальный штурм не помог англичанам размочить нули на табло.

Милан удержал победный счет еще с первого матча и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов – 0:0 и по итоговым двум матчам 0:1 в пользу итальянцев. Тоттенхэм прощается с еврокубками.

К слову. В 1/4 финала Лиги чемпионов, кроме Милана, пробились Бенфика, Челси и Бавария.

Тоттенхэм – Милан: видеообзор матча