Один из лондонских ресторанов посетили солидные гости. Как в старые и добрые времена за обеденным столом собрались сразу три легенды "россонери" - Массимо Амброзини, Алессандро Неста и Андрей Шевченко.

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Легендарное фото в Лондоне

Эта встреча совсем не случайна, ведь 8 марта их бывший клуб Милан сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Встреча как раз состоится в Лондоне. Потому итальянский клуб точно не останется без поддержки на английских трибунах.

Совместное фото на своей странице в инстаграмме выложил бывший защитник Алессандро Неста. Крутость этого фото просто зашкаливает.

Время обеда в Лондоне,

– коротко подписал фото Неста.



Массимо Амброзини, Алессандро Неста и Андрей Шевченко / Фото из инстаграммы Несты

Напомним, что Милан приехал в Лондон с преимуществом в один гол. Дома "россонери" минимально обыграли Тоттенхэма 1:0. Единственный и победный гол во встрече забил Брахим Диас уже на 7-й минуте.

К слову. Начало ответного матча Тоттенхэм – Милан в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 8 марта в 22:00 по Киеву. 7 марта определились первые четвертьфиналисты ЛЧ – Челси и Бенфика.

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