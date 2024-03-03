Шевченко ждет от УЕФА и ФИФА четкую позицию по санкциям против России

Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко в феврале встретился с руководством ФИФА и УЕФА. Представитель Украины поднял важные вопросы изоляции страны-агрессора.

Андрей Шевченко на Конгрессе УЕФА пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом ФИФА Джанни Инфантино. В последнее время футбольные ассоциации пытаются ослабить санкции против России.

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Шевченко пригласил Чеферина и Инфантино в Украину

Андрей Николаевич поделился деталями общения с футбольными функционерами. Президент УАФ пригласил их в Украину, чтобы они воочию увидели последствия российской агрессии. Возможно, тогда они задумаются, прежде чем принимать судьбоносные решения.

"Это были формально-официальные встречи. Для меня главное, чтобы они нас поддерживали. Я хочу, в частности, услышать четкую позицию по невозврату российских команд и по помощи Украине.

Я обращался к Чеферину: "Если будет такая возможность, приезжайте к нам, посмотрите, сколько стадионов разрушено, как мы живем, какие последствия ракетных атак. Узнайте истории более 19 тысяч детей, которые были депортированы из Украины в РФ. Когда принимаете какие-то решения по России, приезжайте сначала к нам и увидите, к чему привела война, которую Россия ведет против Украины", – рассказал Шевченко.

Президент УАФ подтвердил, что российскую сборную России U-17 не будут возвращать в отборочные соревнования. Однако УЕФА продолжает финансировать российский футбол, а представительство страны-агрессора в футбольной ассоциации продолжает увеличиваться.

Вопрос о возвращении юношеских российских сборных сняли. Но остается финансирование развития футбола в России, в УЕФА в руководящих органах работают представители страны-агрессора,

– резюмировал Шевченко.

ФИФА и УЕФА подыгрывают агрессорам