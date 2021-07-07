Шевченко поблагодарил итальянцев за поддержку сборной Украины на Евро-2020

Сборная Украины по футболу на Евро-2020 получила одну из лучших поддержек среди всех команд. "Сине-желтых" даже поддерживали люди из других стран, в частности – Италии.

Шевченко: Поздравляю Роберто Манчини

Андрей Шевченко поблагодарил итальянских фанатов за поддержку сборной Украины. Кроме того, наш тренер поздравил наставника Италии Роберто Манчини с выходом в финал Евро-2020.

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Сердечно благодарю от себя и всех украинцев фанатов "россонери" и всех итальянских болельщиков, которые поддерживали нас в этом европейском путешествии. Поздравляю мистера Роберто Манчини, его штаб и команду с тем, чего они достигли сегодня, – выход в финал,

– написал Шевченко.

Сборная Украины на Евро-2020: коротко