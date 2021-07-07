Шевченко: Вітаю Роберто Манчіні

Андрій Шевченко подякував італійським фанатам за підтримку збірної України. Окрім того, наш тренер привітав наставника Італії Роберто Манчіні з виходом у фінал Євро-2020.

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Сердечно дякую від себе і всіх українців фанатам "россонері" і всім італійським уболівальникам, які підтримували нас у цій європейській подорожі. Вітаю містера Роберто Манчіні, його штаб і команду з тим чого вони досягли на сьогодні, – вихід у фінал,

– написав Шевченко.

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