Шевченко: Вітаю Роберто Манчіні
Андрій Шевченко подякував італійським фанатам за підтримку збірної України. Окрім того, наш тренер привітав наставника Італії Роберто Манчіні з виходом у фінал Євро-2020.
До теми Ми відчували вашу підтримку, – Шевченко звернувся до вболівальників після повернення до України
Сердечно дякую від себе і всіх українців фанатам "россонері" і всім італійським уболівальникам, які підтримували нас у цій європейській подорожі. Вітаю містера Роберто Манчіні, його штаб і команду з тим чого вони досягли на сьогодні, – вихід у фінал,
– написав Шевченко.
Збірна України на Євро-2020: коротко
- Українська збірна завершила виступ на Євро-2020, вперше в історії дійшовши до стадії 1/4 фіналу. За вихід у півфінал Україна програла Англії.
- На всіх матчах "синьо-жовті" мали теплу підтримку фанатів попри те, що в деякі країн практично неможливо потрапити через карантин.
- Вкрай складно було потрапити на останній матч України на Євро-2020, який відбувся у Римі. "Синьо-жовтих" здебільшого підтримувала місцева діаспора та італійці.
- Перед матчем з Англією наші футболісти прогулялися Римом. Італійці радісно зустріли Андрія Шевченка та його команду. Чудовою була й атмосфера під час гри.
- Українські фанати традиційно заспівали "Червону руту" та потужно виконали гімн.