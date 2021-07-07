Шевченко: Поздравляю Роберто Манчини
Андрей Шевченко поблагодарил итальянских фанатов за поддержку сборной Украины. Кроме того, наш тренер поздравил наставника Италии Роберто Манчини с выходом в финал Евро-2020.
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Сердечно благодарю от себя и всех украинцев фанатов "россонери" и всех итальянских болельщиков, которые поддерживали нас в этом европейском путешествии. Поздравляю мистера Роберто Манчини, его штаб и команду с тем, чего они достигли сегодня, – выход в финал,
– написал Шевченко.
Сборная Украины на Евро-2020: коротко
- Украинская сборная завершила выступление на Евро-2020, впервые в истории дойдя до стадии 1/4 финала. За выход в полуфинал Украина проиграла Англии.
- На всех матчах "сине-желтые" имели теплую поддержку фанатов, несмотря на то, что в некоторые страны практически невозможно попасть из-за карантина.
- Крайне сложно было попасть на последний матч Украины на Евро-2020, который состоялся в Риме. "Сине-желтых" в основном поддерживала местная диаспора и итальянцы.
- Перед матчем с Англией наши футболисты прогулялись по Риму. Итальянцы радостно встретили Андрея Шевченко и его команду. Замечательной была и атмосфера во время игры.
- Украинские фанаты традиционно спели "Червону руту" и мощно исполнили гимн.