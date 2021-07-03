Как в Риме поддерживают сборную Украины

Украинских болельщиков с флагами заметили на улицах Рима еще днем. Они в сине-желтой форме выкрикивали лозунги в поддержку нашей сборной.

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На видео из социальных сетей видно украинцев в шароварах и с барабанами. Болельщики в разных локациях города запели "Червону руту". Аккомпанировала им бандура.

"Червона рута" в Риме: видео

Украинцы поют "Червону руту" в Риме: видео

Кстати, украинскую песню включили даже на стадионе перед началом игры. Она играла на полную громкость, а слова песни показали на украинском на экране.

"Червона рута" на стадионе: видео

Смотрите видео со стадиона в Риме:​

Гимн Украины на стадионе в Риме: видео​

Украинские и английские болельщики в Англии: видео​

Украинскую сборную поддерживают не только в Украине или в Риме. В социальных сетях распространили фото из Польши. На нем болельщики смотрят матч в кафе.



Украинцы в Польше смотрят матч сборной / Фото с инстаграма Паши Мацька

Обратите внимание! Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Это случилось после того, как Андрей Довбик в матче со Швецией забил гол на последних минутах матча. 3 июля наши футболисты встретились с игроками Англии. В стартовый состав сборной Украины вошли Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко и Яремчук.