Главная команда нашей страны прогулялась по Вечному городу, посетив его места отдыха. Видео опубликовал ютуб-канал vZbirna.

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Итальянцы без ума от Шевы

Можно заметить, что итальянцы очень радостно реагировали на нашу команду и самого Андрея Шевченко, который в Италии после своих выступлений в Милане пользуется особой популярностью. Некоторые также выкрикивали о Моуринью, который недавно возглавил Рому.

Сам Шевченко также выложил фотографии с столице Италии. Там можно увидеть нашу команду на фоне Колизея и других достопримечательностей Рима. К слову, в Колизей сборная Украины даже сходила на экскурсию.



Сборная Украины по футболу в Риме / Фото: УАФ